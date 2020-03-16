شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوازنيجر يستمتع بالحجر الصحي بالمنزل بصحبة حمار وحصان وكلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شجع النجم أرنولد شوارزنيجر جمهوره على عزل أنفسهم في منازلهم فيما يعرف بالحجر الصحي المنزلي بعيدًا عن الناس وذلك تفاديًا لتفشي فيروس كورونا، ونشر موقع الديلي ميل أرنولد وهو يستمتع بالحجر بصحبة حيواناته ومنها حمار صغير وحصان صغير وكلب أيضًا.

من جانب أخر رصدت عدسات المصورين النجم الحاصل على الأوسكار خواكين فينيكس وخطيبته النجمة روني مارا وهما يزودان سيارتهما بالبنزين في إحدى المحطات بلوس أنجلوس.

وظهرت في الصور روني وهي تطهر يد خواكين حفاظًا عليه من الإصابة بفيروس كورونا، وأضاف موقع ديلي ميل أن الحبيبين لا يفضلان الابتعاد الاجتماعي الذي يفرضه البعض على نفسه خوفًا من كورونا وإنما يستخدمان المطهر ويعيشان حياتهما.

خواكين فاز مؤخرًا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الإثارة الـJoker وحقق إيرادات في شباك تذاكر السينما حول العالم مليار و74 مليون دولار أمريكي منذ عرضه، وهو أول فيلم تصنيف "للكبار فقط"، تتخطى إيراداته المليار دولار، بعد أن حصل على صدارة أكثر أفلام شهر أكتوبر حصدًا للإيرادات، بتكلفة إنتاج وصلت لـ62.5 مليون دولار.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالمDc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر الشهيرة.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.

وصنف فيلم جوكر Joker كعمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.

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