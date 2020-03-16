شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة 55.3 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مبيعات التذاكر إلى أدنى مستوياتها في أخر 20 عام على الأقل في دور السينما بأمريكا الشمالية حيث أدى وباء الكورونا، إلى واحدة من أسوأ عطلات نهاية الأسبوع في هوليوود في شباك التذاكر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " abcnews"، بلغ إجمالي الخسارة حوالي 55.3 مليون دولار في المسارح الأمريكية وكندا.

وحدث هذا الأمر في عام 2000، حيث كانت إيرادات شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع منخفضة للغاية، وفقًا لشركة البيانات Comscore، عندما تم بيع تذاكر بقيمة 54.5 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع في سبتمبر، ولكن ذهب المزيد من الأشخاض إلى السينما مع نهاية الأسبوع بعد 11 سبتمبر 2001.

وكانت قد أغلقت معظم دور السينما الأوروبية أبوابها في الأيام الأخيرة، وكذلك المسارح في الصين والهند ولبنان والكويت، وقد أدت عمليات الإغلاق هذه بالفعل إلى خفض المكاسب الدولية. يحث مسؤولو الصحة أولئك الذين يمكنهم البقاء في المنزل على القيام بذلك ، للمساعدة في منع انتشار الفيروس.

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لكن الغالبية العظمى من مسارح أمريكا الشمالية ظلت مفتوحة للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقالت أكبر سلسلتين AMC Theatres و Regal Cinemas، إنها لن تملأ المسارح بأكثر من 50 ٪ من السعة لتسهيل التباعد الاجتماعي، كما طلب آخرون من رواد السينما ترك مقاعد فارغة حولهم، على أن يتم تنظيف المسارح بين العروض.

اختارت المسارح الأخرى الإغلاق تمامًا، بما في ذلك العديد في نيويورك، من حوالي 5800 مسارح في الولايات المتحدة، تم إغلاق حوالي 100 مسرح خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك أغلقت مسارح برودواي والمتاحف الكبرى والمتنزهات أبوابها، كما تم إلغاء الحفلات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " abcnews".