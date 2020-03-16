شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يكشف حقيقة إجرائه تحليل للاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المطرب محمد حماقى، إشاعة إجرائه تحليل للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، موضحا أن ذلك ليس حقيقا وأنا فى المنزل، مشيرا أنه تلقى الكثير من الرسائل عبر الواتس آب للاطمئنان على صحته.

ونشر المطرب محمد حماقى "فيديو" من منزله عبر حسابه بموقع انستجرام:"أنا بعمل الفيديو ده من البيت.. النهاردة جالتى رسائل كتيرعلى الواتس آب.. أنا قولت أطلع أطمنكم بنفسى.. إن فى إشاعة بتقول..أنا عملت تحليل عن فيروس كورونا.. وإن فيه اشتباه بالفيروس.. ده مش حقيقى خالص.. أنا فى البيت والحمد الله كويس ومفيش مشكلة وأشكركم جدا على اهتمامكم".

وطالب المطرب محمد حماقى المواطنين ضرورة البقاء في المنزل والخروج للعمل فقط، والابتعاد عن التجمعات والسهر في أماكن مزدحمة.

يشار أن آخر حفلات المطرب محمد حماقى الحفل الغنائى الذى أقيم بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة وسط ترحيب كبيرا من طلاب الجامعة وبحضور الآلاف من الشباب. في أوائل الشهر الحالي.

حيث صعد حماقى، على خشبة المسرح وردد أغنية "نفسى ابقى جنب" وسط هتافات محبيه التى امتدت طوال فقرته وشهدت العديد من الأحداث والكواليس، كما حرص فى بداية فقرته على تحية الجمهور وأكد على سعادته بوجوده .

وقدم محمد حماقى أغانى، دارى و جرى إيه وماينى، بالإضافة إلى"ما بلاش" ويا ستار وسط هتافات وغناء الجمهور له ، وطلبة إعادته أكثر من مرة، وفى ختام فقرته قدم حماقى أغانى، "بقت عادة " و "من قلبى بغنى".

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