بعد عودته من الخارج.. باسل الزارو: "قررت أعزل نفسي لما أتاكد إني بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان باسل الزارو، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، إنه قرر أن يعزل نفسه، في منزله حتى يتأكد أنه بخير، وذلك بعد عودته مؤخرًا من الخارج.

وقال "الزارو": "بقالي ٣ أيام بحاول أرجع بلدي مصر، من أخر العالم عشان أبقى مع أهلي وناسي في ظل الظروف الصعبة اللي بتعدي بيها الكرة الأرضية باللي عايشين فيها".

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وأضاف الزارو: "من المكسيك لـ لوس أنجلوس، لنيويورك وأخيرا للقاهرة، مفيش داعي للهلع بس في داعي جدًا للحذر والوقاية وأكيد عدم الاستهتار، أنا قررت إني أعزل نفسي لحد ما أتأكد إني بخير وكله تمام".

وتابع: "يا ريت نبقي مسئولين يا جماعة وكل واحد يعمل اللي يقدر عليه عشان نتخطى المحنة دي في أسرع وقت، ملحوظة: أول مرة أكتب بوست جد بقالي سنين".

يُذكر أن باسل الزارو، شارك في شهر رمضان الماضي في مسلسل "الحرملك"، مع مجموعة من نجوم الوطن العربي منهم درة وجمال سليمان وباسل خياط ‏وسلافة معمار وباسم ياخور وسامر المصري، ومن تأليف سليمان عبدالعزيز، إخراج تامر إسحاق‎.