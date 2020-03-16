فيديو| النجم العالمي إدريس ألبا يعلن عن إصابته بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعلن النجم الإنجليزي إدريس ألبا، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الفنان في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "خضعت لتحليل كورونا اليوم، وكانت العينة إيجابية، أشعر أنني بخير، ولم أشعر بأي أعراض حتى الاَن، ولكن تم عزلي بمجرد الكشف عن النتائج، لا تقلقوا سأكون بخير، وسأطلعكم على المستجدات التي تحدث معي، كونوا في منازلكم واحموا أنفسكم".

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وبهذا الإعلان انضم "ألبا" إلى النجوم الذين أعلنوا مؤخرًا إصابتهم بـ"كورونا"، ومنهم توم هانكس وزوجته، أولجا كوريلينكو.

وحضر ألبا، حدث خيري "WE Day UK Charity" وحفل موسيقي في لندن يوم الثلاثاء 3 مارس الماضي، حضرته صوفي زوجة رئيس الوزراء الكندي التي أعلن إصابتها بالفيروس في 13 مارس الماضي.

ولد ألبا في بريطانيا واحترف التمثيل في إنجلترا قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، كما عمل في الملاهي الليلية تحت اسم مستعار وهو (DJ Big Driis) فى عام 1991، وشجعه مدرس الدراما لاحتراف العمل الفني، وأخر أفلام إدريس ألبا كان فيلم "Molly's Game" والذي لعب فيه دور "تشارلي جافي"، في أول تجارب الكاتب "آرون سوركين" الإخراجية.