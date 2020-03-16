محمد رمضان يكشف موعد طرح "شارع أيامي" لـ"شاكوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أغنية "شارع أيامي"، للمطرب حسن شاكوش، وهي الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل "البرنس".

ونشر "رمضان" صورة تجمعه بحسن شاكوش وفريق عمل الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "امبارح انتهينا من أغنية شارع أيامي، غناء حسن شاكوش، الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل البرنس، رمضان 2020، إنتاج تامر مرسي، تأليف وإخراج محمد سامي، بكره إن شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب".

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان.