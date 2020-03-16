بعد تألقها في "بت القبايل".. ياسمين علي تتصدر تريند "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -بهاء حجازي:

تصدرت الفنانة الشابة ياسمين علي، قائمة المحتويات الرائجة بموقع "تويتر"، بعد تألقها في مسلسل "بت القبايل"، للمخرج حسني صالح.

ويشهد المسلسل أول ظهور لياسمين كممثلة.

وأشاد رواد تويتر بأداء ياسمين، رغم صعوبة التجربة خاصة أنها تتحدث الصعيدية لأول مرة خلال العمل.

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وأعربت الفنانة ياسمين علي، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، عن سعادتها بتعاونها مع المخرج حسني صالح في مسلسل "بت القبايل" الذي يُعرض حالياً على قناة الحياة.

كما نشرت "ياسمين" صورًا من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت عليها قائلة: "فركش مسلسل بت القبايل، أخر يوم تصوير لينا كان امبارح في المسلسل والحمد لله خلصنا كلنا، تشرفت بالعمل مع كل الممثلين فرداً فرداً تحت قيادة أستاذنا أستاذ حسني صالح".

وأضافت: "وبقولها لكل اللي حواليا وهاقولها على الملأ من أفضل المخرجين اللي تعاملت معاهم ذوق وأخلاق وحتى في اختيارك لينا كممثلين وطاقم عمل عرفت تختارنا، روحنا واحدة وكلنا كنا أسرة مع بعض بجد، شكرًا لحضرتك".

مسلسل "بت القبايل"، من بطولة حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، أشرف عبدالغفور، محمود عبدالمغني، من تأليف الكاتب شاذلى فرح، ومن إخراج حسني صالح.