إصابة أولغا كورويلينكو صديقة جيمس بوند الروسية بفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 مارس 2020 10:41 مساءً - المشاهير والسياسيون عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بحكم عملهم العام الذي يضطرهم للاحتكاك بعدد كبير من البشر،ومن الطبيعي أن يصابوا بالفيروسات،وكان آخر المصابين من المشاهير الممثل الهوليوودي توم هانكس،وهاهي تلحقه الممثلة الروسية الشهيرة أولغا كوريلينكو،الشهيرة عالمياً بكونها صديقة جيمس بوند.

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حيث تم مؤخراً عزل الممثلة الروسية، أولغا كوريلينكو، المعروفة بدورها في فيلم جيمس بوند "كم من العزاء"، لمدة أسبوع بعد الاختبار الإيجابي لفيروس كورونا.

وكتبت أولغا كوريلينكو على "إنستقرام" إلى جانب صورة لنافذة منزلها: "أخضع للعزل المنزلي بعد أن أثبتت الاختبارات الإيجابية بالنسبة لفيروس كورونا، وأنا مرضت منذ أسبوع تقريبا، والحمى والوهن هما الأعراض الرئيسية، اعتنوا بأنفسكم وخذوا الأمر على محمل الجد".



في وقت سابق، أعلن توم هانكس، يوم 12 مارس/آذار ،عن إصابته هو وزوجته ريتا ويلسون ،أثناء تصوير فيلم عن حياة ألفيس بريسلي في أستراليا،والآن هما يخضعان للحجر الصحي هناك. كما نشر هانكس مؤخرا صورة لساندويش توست بالمربى مع لعبة الكنغر والكوالا وسماهما مساعديه الصغار.



ووفقًا لمشروع جامعة جون هوبكنز، صباح يوم 16 مارس/آذار، وصل عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" إلى 169387 شخصًا في العالم، أكثر من 81000 منهم في الصين. ولا يزال الوضع صعباً في إيطاليا، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 27747 شخصًا، بما في ذلك الضحايا والمتعافين.