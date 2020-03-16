26 عاما على رحيل سى السيد يحيى شاهين

تحل غدًا الذكرى الـ26 لرحيل أحد عمالقة السينما المصرية فى كل العصور الفنان الكبير يحيى شاهين «سى السيد السينما المصرية» الذى قدم على مدى أكثر من نصف قرن عشرات الروائع السينمائية. يأتى فى مقدمتها ثلاثية العملاق نجيب محفوظ بين القصرين وقصر الشوق والسكرية التى قدمها فى أعوام 1662 ـ 1965 ـ 1975. فى أعوام 1662 ـ 1965 ـ 1975. تفوق يحيى شاهين على نفسه فى الأجزاء الثلاثة فى تجسيد شخصية سى السيد الرجل المصرى شديد القوة داخل منزله وخارج المنزل شخص آخر غارق فى الملذات. ناهيك عن أفلامه الرائعة الأخرى منها خاتم سليمان، سلامة، اين عمر، الغريب، شىء فى حياتى، شىء من الخوف، المراهقات، عجايب يا زمن، الشك يا حبيبى، كل هذا الحب، شىء من العذاب، هذا هو الحب، كما برع الفنان الراحل فى العديد من المسلسلات التليفزيونية نذكر منها مسلسلات الطاحونة، والأيام، ورحل عن دنيانا يوم 18 مارس 1994، تاركًا كنزا من التراث السينمائى الأصيل.

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