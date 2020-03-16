أفلام عبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب مرفوعة من الخدمة

عجيب كل العجب أمر التليفزيون المصرى ملايين تنفق على التطوير، وممنوع اعتماد الملاليم لتجديد حق عرض أفلام كلاسيكية محفورة فى وجدان الملايين. وارتبط بها المصريون منذ سنوات طويلة. منذ أيام مرت ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب ولم يعرض أى فيلم للموسيقار الراحل على شاشة التليفزيون المصرى بسبب بسيط عدم تجديد حق عرض هذه الافلام. ابنة الموسيقار الراحل عبرت منذ أيام فى حديث تليفزيونى عن بالغ استيائها، من عدم محاولة المسئولين فى ماسبيرو تجديد حق عرض أفلام الموسيقار الراحل وهذا الأمر العجيب قائم منذ عدة سنوات بعد أيام قليلة يحل عيد الأم وجميع الأفلام التى تعبر عن الأمومة

مثل أم العروسة والحفيد التليفزيونى لم يجدد حق عرضها.

بعد أسبوعين تحل الذكرى الـ43 لرحيل العندليب عبدالحليم حافظ، وجميع أفلام العندليب البالغ عددها 16 فيلما التليفزيون لا يملك حق عرضها منذ سنوات هل يعقل هذا وأفلام عبدالحليم بالذات لها وضع خاص بين الملايين من عشاقه، وهل من المعقول عدم وجود بضعة آلاف من الجنيهات لدى التليفزيون لتجديد حق عرضها.

هل يعقل حرمان الملايين من مشاهدة أفلام، حكاية حب، الخطايا، لحن الوفاء، بنات اليوم، معبودة الجماهير، شارع الحب، ناهيك عن العديد والعديد من الأفلام

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لفاتن حمامة وسعاد حسنى وليلى مراد ونادية لطفى وكمال الشناوى وفريد شوقى لا يملك التليفزيون حق عرضها.

الغريب والعجيب أن قنوات أفلام «بير السلم» تعرض بلا ضابط ولا رابط تراث السينما المصرية هل تعاقدت على شرائها، أشك كثيرًا فى ذلك.

وتقول إن عرض الافلام الكلاسيكية على شاشة التليفزيون المصرى له مذاق خاص عند ملايين المشاهدين، ومن روائع الزمن الجميل ان يلتف الملايين حول الشاشة لمتابعة الفيلم العربى فى سهرة الأولى أو الثانية.

يبدو أن تراث السينما المصرية لا يهم المسئولين فى ماسبيرو إلى متى هذا الوضع الغريب والعجيب. إعادة عرض تراث السينما أليس هذا نوعا من التطوير للحفاظ على زمن الفن الجميل.. وكفانا أن نعيش فى برامج التطوير، وليذهب إلى الجحيم تراث السينما المصرية الذى شكل وجدان اجيال متعاقبة على مدى ما يقرب من قرن من الزمان.