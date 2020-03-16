فيديو .. ياسمين نيار تطرح أحدث كليبتها توحشتك

طرحت الفنانة ياسمين نيار أحدث كليبتها، والتي تحمل أسم توحشتك، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements وكليب توحشتك من إخراج نيار جروب، والأغنية من كلمات نبيل مدني، وألحان وتوزيع مصطفى 62. وألحان وتوزيع مصطفى 62. يذكر أن الفنانةياسمين نيار طرحت مؤخرًا كليب اه انت حبيبي، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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