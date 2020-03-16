السينارست محمد جلال عبدالقوى يكشف كواليس عودته للشاشة بمسلسل زين الحسنى

العمل يعيد الشخصية المصرية ويجمع بين الرومانسية والوطنية والواقعية

التصوير بعد رمضان بعد الاستقرار على البطل والمخرج

الدراما الحالية متدنية بسبب غياب النص

رفضت عروضًا كثيرة لا تناسبنى طيلة 12 عاما

يمتلك الكاتب والسيناريست الموهوب محمد جلال عبدالقوى رصيد ضخم من الأعمال الدرامية التى وضعته فى مقدمة العظماء فى صناعة الكلمة حتى نجح باقتدار أن يكون مايسترو الحوار فى الدراما التليفزيونية لأكثر من 40 مسلسلا تجسد وترسخ الشخصية المصرية التى افتقدناها بغيابه، منها على سبيل المثال المال والبنون الليل واخره. نصف ربيع الآخر. قصة الأمس. موسى ابن نصير. حضرة المتهم ابى وغيرها من دراما القيمة والقيم. عاد عبدالقوى بعد غياب 12عاما عن ساحة الابداع مثل حال الكبار أمثاله فى التأليف والإخراج فسقطت الدراما للأسوأ بسبب غياب النص كما يقول فى حديثه لـ«الوفد»، ولكن عاد بعمل سوف يعيد الشخصية المصرية المفقودة فى الدراما منذ فترة طويلة بعمل يجمع بين الرومانسية والوطنية بعنوان زين الحسنى ويبدأ تصويره بعد شهر رمضان.

الكاتب الكبير يكشف فى حواره لـ«الوفد» لماذا اختفى وكيف عاد وبماذا يعود!!!

< كيف جاءت عودتك إلى الدراما بعد 12 عامًا من الغياب؟

<< الحقيقة أننى فوجئت بالشركة المتحدة تطلب منى كتابة عمل درامى له طابع خاص من الوطنية والرومانسية ويحمل الشخصية المصرية الحقيقية وكيف تكون فى أفضل صورها فى الوقت الحالى ولا أعلم إن كان هذا تكليفا ام احساسا منهم بضرورة عودة الكاتب كجزء من إصلاح حال الدراما وأيا كان الهدف المهم العودة للدراما التى انقطعت أعمالى فيها لأكثر من 12 عامًا لكنى لم انقطع فيها عن الكتابة، حيث وصل رصيد أعمالى خلال فترة الانقطاع لـ6 مسلسلات مثل خريف السادة. حكاية ليل. البحث عن فلان. صاحب المقام الرفيع. ليلة الرؤية. وزين الحسنى وهو المسلسل الذى استقررت عليه بالعودة وهو قصة لشاب مصرى

اصيل ومجتهد من مصر القديمة ويجمع العمل ما بين الوطنية والرومانسية والواقعية يتعمق فى المجتمع المصرى بكل طبقاته وفئاته ومجمله يرصد الشخصية المصرية الحقيقية وكيف تكون فى واقعنا الحالي.

< ولماذا تم الاستقرار على هذا العمل تحديدًا؟

<< ربما هدف العودة هو تقديم عمل يعيد الشخصية المصرية للدراما بعد أن غابت عنها القيم المصرية الأصيلة وفقدنا أواصر الانتماء ونحن ما أحوج إليه فى هذه الظروف وهى قصة ترصد حياة شاب مصرى أصيل نقدم فيها القدوة والانتماء والرومانسية والواقعية ونرصد من خلالها تغيرات المجتمع المصرى وربما يكون هذا العمل بداية لاصلاح مسار الدراما بعد أن ظلت متدنية وعودة لرجوع الدولة لصوابها والاستفادة من جهود كبار الكتاب والمخرجين لانه ليس من المعقول أن تتخلى دولة نامية مثل مصر عن الفن والثقافة وتترك المجال للمنتج الخاص الذى يسعى لتنمية رأس ماله ولا يعنيه إنتاج اعمال مثل المال والبنون والحلمية وغيرها من الأعمال العظيمة التى مازالت قابعة فى الوجدان.

< وفى رأيك لماذا وصل التدنى فى الدراما لهذا الحد؟

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<< لكل الأسباب الماضية تخلى الدولة عن الدراما وغياب النص والسيناريو والانسياق وراء مبدأ التسويق والاعلان والنجم فقط. واضاف الدراما فى رأيى أهم من التعليم الجامعى لأن التعليم فرض واجتهاد يخرج التكنوقراط لكن الدراما تبنى المجتمع وجدانيًا ووطنيا وثقافيًا وتساند الدولة فى قضاياها.

< وماذا عن تفاصيل المسلسل؟

<< المسلسل فى مرحلة الكتابة ومتوقع أن تصل حلقاته لـ40 حلقة يتم تصويره بعد شهر رمضان وللآن لم يتم ترشيح البطل وهو يحتاج لممثل يحمل صفاته من مواطنة وأصالة ورومانسية وكذلك

المخرج العمل به تفاصيل مثيرة وكثيرة ويحتاج لمخرج شاب يتحمل أعباء ومجهود التصوير.

< ولماذا فضلت الابتعاد طوال هذه الفترة؟

<< كما قلت أنا لم أبتعد عن الكتابة وكتبت 6 أعمال وكانت تأتى لى عروض من نجوم ونجمات بأرقام كبيرة لكنها لم تناسبنى لأن أعمالى مثل اولادى لا يجب أن افسدها من أجل المال وكان لابد أن اقدمها لمن يجيد إنتاجها وفق جماعية اللعبة الإنتاجية من ممثل ومخرج ومصور والأهم المنتج لأننى لست نجيب محفوظ أكتب رواية وكان لابد من تواجد المنتج المناسب وعندما ظهر وافقت على العودة لانها جمعت كل هذه العناصر المهمة.

< كيف ترى الفارق بين جيلك وما قدمه والآن؟

<< مسافة ومساحة كبيرة من الانحدار الأسوأ فى الدراما والمشاهد نفسه يرصد ويلمس ذلك فيما يحتفظ به فى ذاكرته عن ليالى الحلمية والمال والبنون مثلا وبين ما يشاهده الآن. وأضاف الرئيس السيسى نفسه قال لجموع الفنانين ربنا هيحاسبكم على ما تقدمونه من فن فماذا يحدث ان لم نقدم الأعمال الجيدة الهادفة التى تخدم الوطن فى هذه المرحلة الحساسة ونحن محاصرون بأعداء كثيرين لا يريدون لهذا البلد أن ينهض ويستقر فى عهد رئيس نجح أن يعيد البلد لامنه واستقراره وهيبته وقوته ويحاول الخروج به لعصر القوة بمشروعات عملاقة وفكر مستنير وقوة عسكرية كل هذا يستحق أن يكون مؤرخا فنيا وخاصة فى الدراما صاحبة التأثير الاقوى وجدانيا وقوميا لكن هذا لا ينفى وجود أعمال وسط هذا الجيل قدمت أعمالا تحترم.

< وكيف ترى عودة الكبار فى التأليف والإخراج والتمثيل؟

<< طبعًا جهد ودور مشكور للقائمين على صناعة الابداع واعتراف لهذا الجيل ودوره فى إثراء الفن بإبداع حقيقى واعتبره عودة لدور الدولة وايمانها بالفن الحقيقى وإعادة التوازن الحقيقى لها وإعادة الشخصية المصرية الغائبة للدراما ونتمنى أن توفق.

< طوال فترة الغياب كيف كنت ترى الوطن ؟

<< الحمدلله الذى وهب مصر شعبا فطنا وأنجب قيادة فطنة ووطنية نجحت فى فك الوطن من انياب انتهازيين ومتآمرين وطامعين وأعاد الوطن لشعبه وبنى وشيد وعمر وأقام مشروعات عملاقة وقوية ويسعى لكل جهد لإعادة بنائه ووفر الأمن والاستقرار وقريبا سيكون الخير على الابواب كل هذه الأحداث طوال هذه السنوات تحتاج لجهد وإخلاص من أهل الفن لدعم الوطن لأننا نفذنا أعجوبة من خرم إبرة والحمدلله.