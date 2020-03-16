«داية».. فنان سورى يحيى احتفاليات عيد الأم بالطرب الأصيل

يحيى الفنان السورى عبدالقادر داية احتفالية عيد الأم بالأكاديمية الثقافية بالتجمع الخامس، وحفل بالمركز الثقافى بألماظة، وذلك بعد انتهاء فترة الحظر الصحى، ويغنى الفنان السورى لأساتذة الفن المصرى الأصيل سيد درويش ومكاوى وأم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم وفايزة، وغيرهم من عظماء الطرب والغناء المصرى، بجانب الأناشيد والأغانى السورية التى تحملنا إلى أيام الزمن الجميل، وقد غنى داية على خشبة مسرح الأوبرا، بجانب العزف على العود حيث تتمازج أوتار عودة مع أغانى الطرب المصرى الأصيل أو مع الأغنيات السورية الخاصة، وقد سبق أن أحيا الفنان السورى احتفالية جريدة «الوفد» الخاصة بتكريم نقابة العاملين بالجريدة للزملاء الذين بلغوا سن التقاعد فى فبراير

الماضى.

ولد الفنان عبدالقادر داية فى سوريا عام 1982، وعشق الغناء منذ صباه، فشارك فى العديد من المناسبات والاحتفالات فى سوريا، وكان لا يزال فى مقتبل العمر عندما شكل فرقة إنشاد دينى خاصة اسمها «آية للموشحات والأناشيد الدينية» وبدأ مشواره الفنى حيث تتلمذ على أيدى كبار الفنانين السوريين كالأستاذ محمد قدرى دلال، ويحيى فلاحة ومسعود الخياط، وعبدالناصر الحلاق.

وانتقل بعدها إلى الاحتراف بالالتحاق بمعهد الفنان الكبير صباح فخرى حيث برع فى العزف على «العود» مع الموشحات الأندلسية، وعندما تصاعدت السنة الحرب فى وطنه، جاء إلى

مصر مع أسرته، المعقل الرئيسى للفن، وانطلقت حنجرته الذهبية فى بداية وجوده بمصر فى الإسكندرية عروس البحر، التى مكث بها 4 سنوات.

جاء بعدها إلى القاهرة، ليثبت أقدامه الفنية على مسرح الأوبرا، وحول هذا يقول الفنان عبدالقادر داية إن الوصول للغناء بالأوبرا لم يكن سهلاً، بل فى غاية الصعوبة، لأن حنجرته ليست وحدها جواز مروره، بل يجب أن يقدمه أحد حتى يعرفه الجمهور، ومن هنا وقف بجانبه بعض الأساتذة من الفنانين المصريين الذين استقبلوه، وقدموه أولًا فى صالوناتهم وندواتهم على غرار الأساتذة سعيد مختار، أشرف سامى، أحلام أحمد، والأخيرة وقف معها على مسرح الجمهورية قبل أن يصل إلى الأوبرا.

ويثمن الفنان السورى وقوف الفنانين المصريين بجانبه، وإيمانهم بصوته، ويقول: المصرى أصيل ومحب للفن، وأنا أنحنى لهم إعجاباً وتقديراً، فعلاً مصر هى معقل الفن، وتفتح أحضانها لكل الفنانين العرب.