فيديو .. أحمد العوضي يتدرب على سلاح آلي

نشر الفنان أحمد العوضي فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر العوضي من خلاله وهو يتدرب على سلاحآلي.
يذكر أن الفنان أحمد العوضي يشارك في بطولة مسلسل الاختيار، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي،وبطولة كل من أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، محمد إمام، صلاح عبد الله، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، عابد عناني، شريف منير، كريم عبد العزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبد الخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين.
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