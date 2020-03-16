شاهد .. عمرو عرفة يداعب جمهوره بـ نصائح فيروس كورونا

وجه المخرج عمرو عرفة بعد النصائح لتوخي الحذر من فيروس كورونا، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.
ونشر عرفة تدوينة، وداعب من خلالها جمهوره، قائلًا: تعليمات منظمة الصحه العالمية 1 حاول تقلل مشاويرك، 2 ولادك ممنوع يخرجوا نهائيًا، 3 مراتك سيبها تخرج عادي الأعمار بيد الله.
يذكر أن المخرج عمرو عرفة شارك سابقًا في إخراج مسلسل لمعي القط، وهو من تأليف حازم الحديدي، وبطولة كل من محمد إمام، عمر مصطفى متولي، لقاء الخميسي، تارا عماد، أحمد فتحي، إدوارد، محمد أنور، محمد علي رزق، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، مصطفىبسيط، إنجي أبو زيد، وفاء قمر، ياسر الطوبجي، مروة مهران، مجدي بدر، هالة السعيد، أشرف مصيلحي، نيرة عارف، مصطفى أبو سريع، دينا محسن، سليمان عيد، ، ريم عبدالقادر، حسن أيمن، علاء زينهم، مصطفى زهران، عبدالله مشرف، جنى محمد، منير مكرم، صلاح عبدالله، إسماعيل فرغلي، مصطفى هريدي، هالة فاخر، رضا إدريس، صدر الدين طلعت زين، محمود البزاوي، أحمد حلاوة.
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