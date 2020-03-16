محمد رمضان يستأنف تصوير البرنس



استأنف الفنان محمد رمضان، اليوم الاثنين، تصوير مشاهد مسلسله الجديد (البرنس) بعد توقف 4 أيام جراء سوء الأحوال الجوية الذي شهدته البلاد بفعل (منخفض التنين).

وبدأ رمضان مع فريق العمل تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للمسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يجرى تصوير مشاهد تجمع رمضان مع الفنانتين نجلاء بدر ونور، ومن المقرر الانتهاء من تلك المشاهد نهاية الأسبوع الجاري قبل الانتقال إلى تصوير عدد من

المشاهد الخارجية.ويجسد رمضان في المسلسل دور "نقاش"، وهو ما كشف عنه قبل يومين بنشر صورة له بملابس بسيطة وعليها آثار بويات، وكتب قائلا: "رضوان البرنس من مسلسل البرنس رمضان 2020 ثقة في الله نجاح".ويمثل العمل عودة للفنانة اللبنانية نور إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي، حيث كان آخر عمل لها مسلسل "رحيم" مع الفنان ياسر جلال، بالموسم قبل الماضي.المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، وهو التعاون الثاني مع رمضان بعد "الأسطورة"، وبطولة روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، وتدور أحداثه في إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.ويشهد المسلسل الكثير من الإثارة بعد مقتل زوجة محمد رمضان في الأحداث واتهامه بقتلها، حيث يدخل السجن، وهنا تكون نقطة التحول في شخصيته التي تنطلق منها الأحداث.