أن الأحضان والقبلات طريقة طبيعية وسوية للتعبير عن الحب والتقدير، ولكن ليست مناسبة للوقت الحالي، مطالبا من متابعيه التعبير عن الحب بالكلام فهو وقته، ويكفي الكلام الطيب حتى نمر من هذه الأزمة بخير.
تبنى الفنان هاني عادل، حملة توعوية جديدة، ضد فيروس كورونا المستجد عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" تحت عنوان "عادي جدا ما تتكسفش".
وأكد "عادل" في الفيديو الذي نشره قبل قليل، إلى
وكان هاني عادل، طرح دويتو غنائي بعنوان "أول مرة اتقابلنا"، مع المطرب أمير عيد، على إحدى منصات الموسيقي ، وانضم مؤخرا إلى مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي سيتم عرضه في السباق الرمضاني القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني عادل يطلق حملة للتوعية ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.