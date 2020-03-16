هاني عادل يطلق حملة للتوعية ضد كورونا



تبنى الفنان هاني عادل، حملة توعوية جديدة، ضد فيروس كورونا المستجد عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" تحت عنوان "عادي جدا ما تتكسفش".

وأكد "عادل" في الفيديو الذي نشره قبل قليل، إلى

أن الأحضان والقبلات طريقة طبيعية وسوية للتعبير عن الحب والتقدير، ولكن ليست مناسبة للوقت الحالي، مطالبا من متابعيه التعبير عن الحب بالكلام فهو وقته، ويكفي الكلام الطيب حتى نمر من هذه الأزمة بخير.وكان هاني عادل، طرح دويتو غنائي بعنوان "أول مرة اتقابلنا"، مع المطرب أمير عيد، على إحدى منصات الموسيقي ، وانضم مؤخرا إلى مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي سيتم عرضه في السباق الرمضاني القادم.



