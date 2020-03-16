لجين عمران تشيد بخطوة مملكتها

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الاعلامية السعودية ​لجين عمران​ عن سعادتها بتصنيع وانتاج معقعم في المملكة العربية السعودية وتوزيعه مجانا على المواطنين، في حين ارتفع سعره في بعض الدول، مشيدة بدورها بهذه الخطوة القيّمة.

وكتبت لجين على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "في الوقت الذي إرتفع فيه سعر المعقم في بعض البلدان مستغلين حاجة الناس له و أختفى من الأسواق في البعض الآخر .. في عاصمة مملكتنا الغالية تم تصنيع و إنتاج المعقم و توزيعه مجااااااناً و هذا أيضا درس مجاني للعالم .. عمار يا بلادي".

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