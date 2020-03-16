اصابة إدريس ألبا بـ فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - صدم الممثل البريطاني ​إدريس ألبا​ الجمهور بإعلانه عن اصابته ب​فيروس كورونا​، وذلك بعد ظهور نتائج فحوصاته الطبية التي اجراها مؤخرا.

واشار ألبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي الى انه بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أعراض حتى الآن، وكشف انه عزل نفسه من يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد علمه بأن احد الأشخاص الذي صادفه يعاني من فيروس كورونا.

الجدير ذكره ان إدريس ألبا كان قد اشاد بزوجته مؤخرا، ووصفها بالبطلة لتنظيمها حفل زفافهما المغربي الذي استمر ثلاثة أيام.

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