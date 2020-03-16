ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​هيدي كرم​ صورة لها برفقة اختها ووالدتها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّهت هيدي من خلال الصورة رسالة تهنئة لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها، معلّقة بالقول: "مامي يا مامي أنتي دايماً الجندي المجهول، أنتي مصدر القوة، الأرض الصلبة، الحكمة، الوعي والذكاء الفطري".

واضافت: "أنتي مهما قلت عنك مش هاعرف أوصفك، بنا يخليكي لينا ويخلينا ليكي بكل مشكلنا وقصصنا وتعبنا وتفضلي دايماً منورة حياتنا، ملحوظة: ده ما يمنعش إني ساعات ببقا هاتجنن وأخرج من هدومي منك، بس تفضلي دايماً أكبر نعمة في حياتنا كلنا، كل سنة وأنتي طيبة يا أمي.. بحبك".

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كانت هذه تفاصيل خبر هيدي كرم برسالة مؤثرة لوالدتها بعيد ميلادها-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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