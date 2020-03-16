مازن معضم ينتقد الدولة اللبنانية

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الممثل اللبناني ​مازن معضم​ انه على الدولة اللبنانية الغاء فواتير الكهرباء لهذا الشهر الذي يخضع فيه المواطنين للحجر الصحي، اضافة الى تأجيل دفع القروض وتأمين المؤن للفقراء.

وكتب مازن على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الحجر المنزلي اكيد ضروري بس كان المفروض على دولتنا الكريمة الغاء فواتير الكهربا لهالشهر وتأجيل دفع القروض (السكن وغيره) والضغط على اصحاب المولدات لتخفيض الاسعار لهالشهر وتأمين المونة للفقراء اللي ما قادرين يلتزموا بالحجر بسبب وضعن المادي".

يُذكر أن مازن كان قد قال في برنامج "ما بدا هلقد" من تقديم رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر ان الشهرة جميلة، ولها حسنات كبيرة جداً، وخصوصاً محبة الناس، وأضاف أن جماله ساعده في البداية، ولكن اليوم ما يخدمه هو أخلاقه ومهنيته وكفاءته.

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