مايا دياب البطلة الخارقة التي تطلب من جمهورها أن يتوقوا من كورونا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يقوم عدد منا لفنانين اللبنانيين في الآونة الأخيرة بنوع من جملة التوديه والتوعية لجمهورهم للوقاية من فيروس كورونا، ومنهم الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ التي اختارت طريقة لطيفة وخفيفة عبر نشرها لصورتها كبطل كرتونية خارقة والتي استعملتها في أغنيتها "أنا: التي أطلقتها مؤخراً، وهي تضع كمامة على وجهها وتحمل بيدها معقماً لليدين، وعلقت على الصورة:"إحموا أنفسكم"، وحتى أنها اعتمدتها كصورة شخصية لصفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مايا اعتمدت مبكراً إجراءات وقائية من الفيروس ونشرت مقطع مصور في 29 شباط الفائت وهي تقوم بتعقيم الأجواء ورش المطهّر على اثنين من فريق عملها. وعلّقت قائلة :"يوميات كورونا..ما رح يصرلن شي من هلق ل ٥٠ سنة.. اجراءات احترازية من بعد الإجراءات الأولية!".

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