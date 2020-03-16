مفاجأة حمادة هلال في عيد الأم-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ​حمادة هلال​ عن استعداده لإصدار أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم الذي يحلّ بعد أيام قليلة.

ونشر هلال جزء من الأغنية، وعلق عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "أغنية ست الناس قريب ان شاء الله كل سنة وكل أم طيبة.. اللهم اشفي أمي".

الجدير ذكره ان حمادة هلال اطلق مؤخرا فيديو كليب بعنوان "أووه لا لا".

وتم تصوير الكليب على طريقة الأنيميشن، ويتحول في العمل حمادة هلال إلى شخصية كرتونية وتعد المرة الأولى التي يقوم فيها حمادة بهذه الخطوة.

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