فيديو يفضح راغب علامة... وصورة تعرضه لتوبيخ من وزارة الصحة

لا يزال الفنان راغب علامة حديث الشارع اللبناني، بعد خرقه قرار الدولة القاضي بمنع التجمعات وخروجه للتنزه على الكورنيش البحري في بيروت برفقة أصدقاء له، وإعطائه معلومات طبية خاطئة، ما دفع بوزارة الصحة إلى الرد عليه بشكل شخصي.

فقد كتب راغب في رد على مهاجميه:" بعض الأشخاص يريدون إقناعنا بأنه بسبب الكورونا ممنوع نتنفس ولا نطل من الشباك ولا نمارس رياضتنا بالهواء الطّلق !!!!! صحيح الإحتياط واجب خصوصًا في الأماكن المغلقة الغير مضمونة لكن مش كرمال بعض الآراء السخيفة ندفن أنفسنا تحت الأرض !! والله اللي استحوا ماتوا !"

وردّت وزارة الصّحّة اللبنانية على راغب في تغريدة جاء فيها:" ما تمر به البلاد هو حالة طارئة، هناك وباء يجب علينا جميعاً التعاون للحدّ من انتشاره والتخفيف من تبعاته على صحّة المواطنين. هذه التّدابير هي مؤقّتة وضرورية. ونحن نعول على الوعي والشعور بالمسؤولية الوطنية لشخصيات محبوبة ومؤثّرة أمثالك للمساهمة في نشر التّوعية."

_ راغب وفضيحة الصورة

يذكر أن علامة كان قد على الإعلامية ندى اندراوس، بعد ان نشرت صورة له على الكورنيش البحري مع مجموعة من الناس خارقاً العزل المنزلي وسبل الوقاية، وكتب عبر حسابه على تويتر رداً قاسياً جاء فيه

" ‏‎الصورة اللي وضعتها من الأسبوع الماضي. اليوم انا كنت لابس غير ملابس".

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وتابع "معلوماتك غير دقيقة وفاقدة للمصداقية علماً بأني مارست رياضتي المعتادة اليوم وفي الهوا الطلق خارج منزلي". وختم بهاشتاغ " جريمة".

وكانت ندى قد نشرت الصورة وكتبت عبر حسابها على تويتر تعليقا على الخبر

"‏كنت اتصلت امس بالفنان راغب علامة واتفقت معه على مداخلة عبر سكايب خلال ‎نهاركم سعيد عبر ‎#lbci لدعوة المواطنين الالتزام بالحجر المنزلي. اتصلنا بعلامة اليوم، اعتذر عن المشاركة لانه يمارس الرياضة ليتبين انه علامة كان على الكورنيش متل الناس يللي تنزهوا على الكورنيش من دون مسؤولية".

وبعد رد راغب، قام معد برنامج " نهاركم سعيد" بتوضيح ما حصل بينه وبين راغب وكتب

"‏‎‎استاذ راغب انا شخصيا يلي تواصلت معك خلال الحلقة كرمال تطلع معنا سكايب قلتلي: يا الله نسيت عم بعمل رياضة على البسيكلات على الكورنيش البحري فأكيد مافيني ادعي لشي انا حاليا ما عم بعملو، اعتذرلي من ندى وبرجع بعوضها مرة تانية ".

وبعد رده على ندى عاد راغب وكتب

"‏بعض الأشخاص يريدون إقناعنا بأنه بسبب الكورونا ممنوع نتنفس ولا نطل من الشباك ولا نمارس رياضتنا بالهواء الطّلق !!!!! صحيح الإحتياط واجب خصوصًا في الأماكن المغلقة الغير مضمونة لكن مش كرمال بعض الآراء السخيفة ندفن أنفسنا تحت الأرض !! والله اللي استحوا ماتوا !!".

وتابع " ‏الآن اتواجد مع معالي وزير الصحة السابق د.جواد خليفة. وشرح لي بالتفصيل موضوع الكورونا ،مطلوب شوية فهم من بعض الناس اللي بيدّعوا الفهم!الكورونا ينتقل باللمس والإحتكاك المباشر مع المصابين.وليس موجوداً في الهواء !!وإذا كان موجوداً في الهواء فهذا يعني أنه موجود في بيوتكم !! بلا مزايدة".

يذكر ان راغب يمارس الرياضة على الكورنيش البحري بشكل شبه يومي منذ سنوات.

وفور انتشار ردود راغب سارع البعض الى نشر فيديو له نشره في وقت سابق وهو يعد الفول في المطبخ، ويؤكد التزامه بالحجر، ويعطي توجيهاته لكيفية قضاء الوقت في المنزل.

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