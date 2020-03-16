إيقاف تصوير " عروس بيروت" وهذا مصير جزئه الثاني

توقف تصوير مسلسل «عروس بيروت» ) بجزئه الثاني، بعد أن كان قد انطلق قبل أسابيع في تركيا.

لكن المسلسل الذي ستعرضه قناة mbc، يواجه مشكلة فيروس كورونا الذي أعاق حركة التصوير. فقد كان من المتوقع أن يصل فريق التصوير الى بيروت قريباً لتصوير باقة من المشاهد في بيروت وبعض المدن اللبنانية. لكن مع انتشار فيروس كورونا، قرر فريق العمل تجميد هذه الخطوة حالياً، خاصة أن تلك المشاهد تدور في الشوارع والاماكن المكتظة والمقاهي. من هذا المنطلق، جمّد القائمون على المسلسل التصوير وبالتالي سيتأخر عرض العمل لأسابيع قليلة ريثما يتم إيجاد حل للكاميرا في بيروت. مع العلم أن الموسم الثالث من «عروس بيروت» قد يستمر لأكثر من 100 حلقة.

يذكر ان العمل (معالجة درامية طارق سويد وإنتاج o3 ميديا) هو النسخة العربية من المسلسل التركي «عروس اسطنبول»، يجمع النجوم رفيق علي أحمد وتقلا شمعون وكارمن بصيبص والتونسي ظافر عابدين وغيرهم.

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