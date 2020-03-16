شقيق ياسمين عبد العزيز يعتذر لمنى فاروق بعد توبيخه لها أمام الجمهور

قامت الفنانة منى فاروق بإرسال رسالة نصية للفنان وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبدالعزيز، أكدت من خلالها أن الحساب الذي قام بسبه ليس حسابها.

وجاء نص الرسالة كالآتي: «مساء الخير يا وائل.. أنا منى فاروق.. حبيت بس أوصلك رسالة.. الأكونت المزيف اللي كتب عنك وقال كلام على لساني، وإنت رديت بكلام جارح في حقي.. ده أكونت غير حقيقي وأنا معنديش حساب على الفيسبوك.. وأنا ماليش أي علاقة بالموضوع ده.. وهذا للتوضيح فقط».

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بينما قام وائل بنشر الرسالة وعلّق عليها قائلاً: «تمام وأنا آسف ولازم تبلغي عن أكونت الفيس بوك ده؛ لأنه معروف ومتداول ما بين الناس ومعروف إنه بتاعك. بكرر أسفي، وشيلت البوست وهطلع اعتذار رسمي الصبح للصحافة».

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يُذكر أن الأزمة بدأت بين كل من وائل عبد العزيز ومنى فاروق؛ عندما شارك وائل عبد العزيز تعليقاً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يُهاجم فيه منى فاروق؛ بسبب قرار انتحارها بعد الأزمة التي ألمّت بها في الفترة الأخيرة.

وقال «وائل»: «هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك، عندي سؤال مهم ليكي: هو انتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم، صحيتي فاجأة تركبي التريند.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. إن غداً لناظره قريب»، من ثم كتب: «زمن الإسبور، أما غيرة الرجال على أهل البيت بقى عيب»، وجاء ذلك الهجوم بعد المنشورات التي وصلته من الحساب المزيف.

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