بيرين سات وزوجها يتعرضان لهجوم حاد ويخضعان للحجر المنزلي

اكدت صحيفة " صباح" التركية، أن الممثلة التركية بيرين سات تعرضت لانتقادات بسبب عدم خضوعها للحجر الصحي.

كانت بيرين قد سافرت برفقة زوجها المغني التركي كينان دوغلو إلى لندن، لتحتفل بعيد ميلادها هناك، وفور عودتهما لم يلتزما بتعليمات البقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسريعا التقطت كاميرا الصحافة التركية صورا لبيرين سات وزوجها بعد تناولهما العشاء في أحد المطاعم، وفور انتشار هذه الصور، هاجم الجمهور الممثلة التركية، مؤكدين أنها تستهتر بالمرض ولا يهمها صحة الآخرين.

وبعد الانتقادات الكثيرة قررت بيرين البقاء في الحجر الصحي مع زوجها، ولم يعرف بعد ما إذا كانا قد خضعا لاختبارات فايروس كورونا.

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