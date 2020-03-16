فيديو جديد لحظة سقوط نيللي كريم بالموتوسيكل أثناء تصوير مسلسلها الجديد

تعرضت الفنانة نيللي كريم، لحادث موتوسيكل، أثناء تصوير مشهد من مسلسل «بـ١٠٠ وش» هي والفنان الشاب إسلام إبراهيم.
وأدي الحادث إلى وقف التصوير لإصاباتهما بكدمات، إذ كان المشهد عباره عن قيادة إسلام للموتوسكيل واختل توازن إسلام ونيللي التي كانت خلفه هي وفتاة أخرى.
وظهرت الفتاة التي مع إسلام ونيللي في الفيديو وهي تسقط من أعلى الموتوسيكل ونظرات الرعب تسيطر على نيللي كريم التي كان لها نفس المصير.
إسلام يجسد في مسلسل «١٠٠ وش» دور نصاب ضمن عصابة نيللي كريم ودافعه الرئيسي جمع الأموال، مسلسل «١٠٠ وش» سيشارك ضمن السباق الرمضاني ٢٠٢٠ من إنتاج «العدل جروب» المنتج جمال العدل ومن إخراج كامله أبو ذكري.
شاهدي الفيديو :
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