شاهدوا الصور الأولى لهيثم شاكر من مسلسله «حب عمري»

انتهى الفنان هيثم شاكر من تصوير نصف مشاهد مسلسله الجديد «حب عمري»، المقرر عرضه خلال رمضان المقبل. ويعكف طاقم العمل على تكثيف تصوير مشاهد العمل بديكور العمل الرئيسي بالقاهرة لسرعة الانتهاء من التصوير في الموعد المحدد، على أن ينتقل طاقم العمل إلى الإسكندرية لاستكمال التصوير الأسبوع القادم. Advertisements «حب عمري» ينتمي إلى الأعمال الدرامية الرومانسية المليئة بالأحداث المشوقة، وهو البطولة المطلقة الأولى لهيثم شاكر في الدراما التلفزيونية. المسلسل الجديد من بطولة سهر الصايغ ومنة فضالي وأحمد كرارة وأماني كمال ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، ومن إنتاج جولد ميديا مصطفى رجائي. اقرئي ايضا : مصادر: الخاتم الألماس الذي أهداه ابو هشيمة لياسمين صبري كان لخطيبته السابقة

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