تعرف على تفاصيل وسعر خاتم ياسمين صبري الذي أهداه لها ابو هشيمة

أصبح خاتم الألماس الأصفر والأبيض، 5.8 قيراط، من Diam Jewellery، الذي أهداه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لياسمين صبري بمناسبة خطبتهما، حديث الناس، وتساءل الكثيرون عن تفاصيل هذا الخاتم وسعره.

مصمم المجوهرات إبراهيم نصور، ابن العائلة اللبنانية العريقة في عالم المجوهرات والأحجار الكريمة، صرّح بأن الخاتم الشهير لم يصمم خصيصاً لياسمين صبري، التي تعتبر ثاني امرأة تحظى بشرف اقتناء هذا التصميم.

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وعندما سُئل نصور عن أحمد أبو هشيمة، لم يخفِ أنه زبونه منذ سنوات، وهو من اشترى الخاتم بنفسه من دار Diam في بيروت.

أما عن سعره، فقال نصور إن الخاتم الذي ترتديه ياسمين صبري بالذات سعره أقل من 50 ألف دولار، بينما سعر الخاتم الأول الذي بيع لإحدى السيدات خارج لبنان؛ فيتجاوز سعره الـ200 ألف دولار، مكتفياً بهذا القدر من التفاصيل، حفاظاً على سرية العلاقة ما بين نصور وزبائنه، ومؤكداً بأنه لم يكن ليكشف عن هوية الشخص الذي اشترى خاتم ياسمين صبري، أي أبو هشيمة، لو أنه لم يعلن عن ذلك بنفسه.

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