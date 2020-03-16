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كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 09:55 مساءً - نشر الفنان المصري ” مصطفى قمر ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا نعى من خلاله رحيل صديقه الشاعر ” سامح العجمي ” الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي .
وطالب مصطفى قمر من متابعيه الدعاء للشاعر الراحل بالرحمة والمغفرة وتفاعل المتابعون على المنشور بالتعليقات التي تتضمن دعوات لسامح العجمي .
ولكن جاء من بين التعليقات هجوم من أحد المتابعين الذي انتقد فيه كتابة سامح العجمي للأغاني والتي تلهي عن ذكر الله والصلاة .. فكتب في تعليقه قائلا : ” بص يا مصطفى إحنا هنقول الحقيقة ومتزعلش .. أنا بدعي إن ربنا يغفر له ويعفو عنه من الذنوب اللي ارتكبها من كتابة أغاني أنت غنيتها وغيرك ” .
وتابع : ” ألهت آلاف الشباب والبنات خصوصا المسلم وأنا واحد منهم عن ذكر الله والصلاة وخليتهم يتلهوا بقى في بنت بتحب ولد بتفكر فيه ولا ولد بيحب بنت يفكر فيها لما يسمع الأغاني والكلمات دي .. دي حرام شرعا ” .
وأضاف : ” إنت رحت دفنته وكتبت كلام طويل كده ملوش معنى بصيت على حميد والسرخولجي وزايد كتاب الأغاني وبقية المطربين المفروض تتعظ ليوم زي دا وتستعد ليه وتمسح أغانيك اللي بتشيل ليها سيئات كل ما واحد يسمعها وتتوب إنت وكل الفرقة .. وربنا يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين ” .
وهو الأمر الذي دفع مصطفى قمر للرد عليه فكتب : ” ربنا يهديك يا رب إنت يا عيني فاهم دينك غلط .. ربنا يتولاك بقى أنت محتاج تفهم دينك كويس لا حول ولا قوة إلا بالله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر متابع يهاجم مصطفى قمر بسبب نعيه للشاعر ” سامح العجمي ” : ” كتب أغاني ألهت الشباب عن ذكر الله والصلاة والمفروض تتعظ وتمسح أغانيك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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