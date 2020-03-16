بعد أن طلبت مساعدة الجمهور.. كارول سماحة تتخذ قرارها بشأن كليبها الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن كشفت النجمة اللبنانية ​كارول سماحة​ مؤخراً عن تأجيل طرح كليب أغنيتها الجديدة “مش هعيش” التي صورتها في باريس، عادت وطلبت سماحة مساعدة الجمهور لتقرر إن كانت ستطرح العمل في هذه الفترة أم تأجل الموضوع وذلك بعد الكثير من الطلبات التي تلقتها لطرح الكليب بحسب ما قالت.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين معها، حيث تلقت كارول مئات التعليقات والرسائل الإلكترونية، فاتفق الأغلبية على أن طرح الكليب في هذه الفترة سيكون خطوة إيجابية منها لتقديم عمل يُشغل الناس عن قلقهم من انتشار فيروس كورونا.

كارول سماحة من جهتها حسمت أمرها وأعلنت من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” أنها لن تتأخر كثيراً في إطلاق الكليب فكتبت: “بتشكر كل يللي صوتوا، شكرا على محبتكن واهتمامكم، الأكثرية صوتوا لإصدار كليب مش هعيش ، بوعدكن ما رح إتأخر عليكن كتير…المهم تنتبهوا على صحتكن”.

أغنية “مش هعيش” هي أولى أغنيات كارول سماحة للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.