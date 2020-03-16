الشيف بوراك يطل على متابعيه بوجه عابس.. إليكم السبب

متابعة بتجـــــــــرد: أطل الشيف بوراك التركي على متابعيه بفيديو نشره على صفحته الخاصة على تطبيق إنستغرام وهو عابس. وعلق بوراك على الفيديو كاتباً: “أتعتقدون هكذا أجمل؟” وأثار هذا الفيديو صدمة المتابعين إذ اشتهر بوراك بنشر كل فيديوهاته مع ابسامته إذ تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب اختفاء ابتسامته الشهيرة. واعتقد الكثيرون أن الشيف بوراك قام بهذه الخطوة بعد الإنتقادات التي تلقاها بسبب ابتسامته.

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