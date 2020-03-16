متابعة بتجــــــــــرد: أعاد رواد الإنترنت نشر أغنية للفنان السوري ياسر العظمة من مسلسل “مرايا 86″، ربطوها بتفشي فيروس كورونا المستجد. فقد حذّر العظمة من خلال أغنية “لا تلمس لا لا لا” التي عرضت قبل أكثر من 30 عاماً، من مخاطر انتشار ونقل الفيروسات من خلال التقبيل والمصافحة. اليكم الأغنية:

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل 34 عاماً… تحذير من فيروس كورونا في أغنية للفنان ياسر العظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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