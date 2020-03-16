الحجر الصحي في انتظار الفنان السعودي عند عودته.. وهذا النجم أولهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ينتظر الفنان السعودي العائد من خارج المملكة، وتحديدا ممن يقومون بتصوير أعمالهم الرمضانية حاليا، تحويلهم للحجر الصحي فور وصولهم لمطارات السعودية والبقاء داخله 14 يوما، ومن ثم تُجرى له الفحوصات للتأكد من سلامته، حيث شددت الأجهزة الأمنية والصحية في السعودية القيام بالإجراء الاحترازي دون تقاعس.

ووصل بعض الفنانين إلى السعودية بعد انتهاء تصوير أدوارهم، وأثناء وصولهم تم وضعهم داخل الحجر الصحي ونقلهم عبر الهلال الأحمر السعودي من المطار.

وكان أحد من فرض عليه الحجر الصحي هو الفنان الشاب شعيفان محمد الذي أبدى رضاه عن الإجراء، متمنيا أن يكون سليما معافى هو وبقية زملائه.

ويتواجد في هذه الفترة عدد من الفنانين السعوديين والذين ينتظرهم الحجر الصحي، وهو ما جعلهم يتواجدون حتى انتهاء المشاهد، ومن ثم العودة وعزلهم.

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وكانت مواقع التصوير في دول الخليج قد تأثرت فور الإعلان عن تعليق الطيران الدولي، وإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية، وكان حينها عدد من طواقم العمل يتواجدون في بلدانهم خارج مواقع التصوير، ولكن بعض البلدان كالسعودية والإمارات قد سمحت بعدها بفتح المنفذ الجوي لمدة 48 ساعة، وهو الأمر الذي ساعد على حل جزء كبير من الإرباك الذي أحدثه فيروس كورونا داخل تلك المواقع.

من جانب آخر؛ سادت حالة من الركود على الساحة الفنية جراء انتشار فيروس كورونا مؤخرا، وهو الأمر الذي أدى لتوقف النشاط الفني والثقافي والمناسبات في الكثير من الدول، إلا أن هناك عددا من الفنانين قد ابتكروا فكرة المشاركة في التوعية من الفيروس وطرق الوقاية وذلك عبر رسائل توعوية موجهة لعامة الناس من داخل منازلهم.

واتضح من خلال تلك الرسائل مدى خطورة فيروس كورونا وضرره الكبير على المجتمع، حيث بدأ الفنان الكويتي نبيل شعيل بتلك الرسالة التي وجهها من داخل منزله، ليتبعه عدد من الفنانين كالفنان محمد عبده، ورابح صقر، ونانسي عجرم، وعبدالمجيد عبدالله، وأحلام، وغيرهم.

وكان كثيرون من المجتمع قد أشادوا بالمبادرة التي اعتبروها إيجابية وخدمة مجتمعية، فيما يرى البعض الآخر أنها مبادرة جاءت من باب التواجد دون تقديم الخدمات العينية والمادية للجهات الصحية لمساعدتها على تقديم الخدمات للمصابين.