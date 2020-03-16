مذيعة لبنانية تسقط على الهواء مباشرة..هل كورونا السبب؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت قناة "الجديد" عن الوضع الصحي لمراسلتها راشيل الحسيني، التي سقطت أرضا خلال تقديم رسالتها مباشرة عبر الهواء من الحدود السورية اللبنانية وتحديدا من أمام نقطة المصنع الحدودية، وهو ما أثار انتباه الكثيرين وجعل مقطع سقوطها متداولا على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان الذي نشرته القناة لتطمئن المشاهدين على وضع الحسيني: "تعرضت المراسلة في قناة الجديد الزميلة راشيل الحسيني إلى وعكة صحية أثناء ظهورها المباشر في نشرة الأخبار في منطقة المصنع حيث سقطت أرضا بعد شعورها بدوار وانخفاض في ضغط الدم، وقد نقلت على الفور إلى المركز الصحي التابع لوزارة الصحة عند الحدود لإجراء الفحوص اللازمة".

وأضاف البيان بأن الطبيب المعالج أكد على أن راشيل ليس لديها أي عارض من أعراض كورونا، إذ إن حرارتها طبيعية وعاد ضغطها معتدلا، غير أنها عانت إرهاقا شديدا ورهابا تسبب لها بدوران وحالة إغماء.

وأكدت إدارة "الجديد" على أنها ستقوم بإجراء فحص فيروس كورونا للحسيني وللمصور الذي كان برفقتها، وبعد إجراء الفحوص سوف تعمل على إخضاعهما لفترة عزل تمتد لـ 18 ساعة بانتظار ظهور النتائج.

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هذا وكانت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي تداولت المشهد الذي يُظهر راشيل وهي تسقط أرضا مباشرة على الهواء، بينما كانت الكاميرا تنتقل إليها لتقديم رسالتها، لتظهر وهي ترتبك وتستعين بالمصور المرافق لها ومن ثم تسقط وتهرع إليها قوات الأمن اللبناني ويسمع صوتها وهي خائفة وسط ظهور المذيع في الاستديو.

وتناقل الكثير من المتابعين الفيديو وتساءلوا حول ما إذا كانت مذيعة "الجديد" مصابة بفيروس كورونا الذي بات يهدد الجميع في كل مواقعهم.

يذكر أن لبنان يعاني حاليا من تفشي فيروس كورونا إذ وصلت عدد الحالات به إلى أكثر من 93 حالة حتى هذه اللحظة، أعلن عن وفاة حالتين منها، وهو ما جعل الحكومة اللبنانية، تطلب من المواطنين البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين في إطار "حالة طوارئ صحية" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، متخذة سلسلة من الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا، في مقدمتها إغلاق مطار بيروت الدولي اعتبارا من 18 مارس 2020 ولمدة 10 أيام.