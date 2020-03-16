صفاء سلطان تكشف حقيقة مقاطعتها للزواج

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة الأردنية صفاء سلطان والتي أكملت اليوم عامها الأربعين ، فهي من مواليد 14 مارس 1980 وبدأت مشوارها الفني عام 2003 .

وشاركت صفاء في بطولة عدد كبير من المسلسلات أشهرها أنا قلبي دليلي والولادة من الخاصرة ومدرسة الحب والعراب والحرملك .

بعد فشل زيجات صفاء سلطان إنتشرت أخبار كثيرة تزعم أنها قاطعت فكرة الزواج وقررت عدم تكرار التجربة .

ولكن في تصريحات خاصة نفت صفاء سلطان كل ما تردد حول هذا الأمر وقالت :" كل شيء في الحياة قسمة ونصيب وأنا اقدس الحياة الزوجية واتمنى أن أجد الرجل الذي يشاركني حياتي ولكن هذا لم يحدث حتى الآن إلا أنني لا اقاطع فكرة الزواج".

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