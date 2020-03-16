إصابة "فتاة بوند" بفيروس Covid19

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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الممثلة أولغا كوريلينكو عن إصابتها بفيروس Covid-19 مشيرةً إلى أنها عزلت نفسها في منزلها. وهي الفرنسية الأصل المعروفة في هوليوود بـ"فتاة بوند" لكونها اشتهرت كمساعدة للنجم دانيال كريج بفيلم "Quantum of Solace" من سلسلة أفلام جيمس بوند.

وكتبت على حسابها الخاص بتطبيق "إنستغرام" أنها اكتشفت إصابتها بالفيروس وحجرت على نفسها بإرادتها مناشدة متابعيها لتوخي الحذر في مواجهة المرض.

وشرحت أنها تعتمد بعلاجها على تتناول عقاقير لتخفيف الحرارة في غياب العلاج المحدد للفيروس حالياً. وقالت أنها تنبع نظاماً تقليدياً لتقوية جهاز المناعة إضافة للفيتامينات مشيرة إلى أنها تُكثر من أكل الثوم وشرب الماء بالليمون.

يُذكر أنها تبلغ من العمر 40 عاماً وتعيش في لندن منذ العام 2001 مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات وصديقها الأرجنتيني بن كورا. علماً أن بريطانيا أعلنت عن إصابة 1372 شخصاً بالفيروس في جميع أنحاء المملكة المتحدة، فيما بلغ عدد الوفيات 35 شخصاً.



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