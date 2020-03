شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل العالمى إدريس ألبا يعلن إصابته بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمى إدريس ألبا إصابته بفيروس كورونا التاجى، حيث أجرى اختبارا صباح اليوم، مشيرا أنه منذ شعوره بالأعراض قام بعزل نفسه بعد اكتشاف احتمال إصابته بالفيروس.

ونشر إدريس ألبا فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً: "هذا الصباح أظهرت نتائج اختبارCovid 19.. أشعر أنني بخير، ليس لدي أي أعراض حتى الآن ولكن تم عزلى منذ أن اكتشفت احتمال تعرضي للفيروس.. ابق فى المنزل أيها الناس وكنوا عمليين.. سأبقيكم على اطلاع على ما أفعله.. لا داعى للذعر".

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing ???????????????? No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I'm doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

من المتوقع أن تبدأ التجارب البشرية الأولى للقاح فيروس كورونا الشهر المقبل فى جامعة فى لندن وشركة أدوية فى الولايات المتحدة، حيث بدأ العلماء فى جامعة إمبريال كوليدج بالعاصمة الإنجليزية إجراء اختبارًا للقاح ضد الحيوانات منذ منتصف فبراير.