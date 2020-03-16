شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل العالمى إدريس ألبا يعلن إصابته بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمى إدريس ألبا إصابته بفيروس كورونا التاجى، حيث أجرى اختبارا صباح اليوم، مشيرا أنه منذ شعوره بالأعراض قام بعزل نفسه بعد اكتشاف احتمال إصابته بالفيروس.
ونشر إدريس ألبا فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً: "هذا الصباح أظهرت نتائج اختبارCovid 19.. أشعر أنني بخير، ليس لدي أي أعراض حتى الآن ولكن تم عزلى منذ أن اكتشفت احتمال تعرضي للفيروس.. ابق فى المنزل أيها الناس وكنوا عمليين.. سأبقيكم على اطلاع على ما أفعله.. لا داعى للذعر".
This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing ???????????????? No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ
— Idris Elba (@idriselba)
This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020
من المتوقع أن تبدأ التجارب البشرية الأولى للقاح فيروس كورونا الشهر المقبل فى جامعة فى لندن وشركة أدوية فى الولايات المتحدة، حيث بدأ العلماء فى جامعة إمبريال كوليدج بالعاصمة الإنجليزية إجراء اختبارًا للقاح ضد الحيوانات منذ منتصف فبراير.
يشار إلى أن أخر أعمال النجم إدريس ألبا حرص فيلمه الجديد Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw في نيويورك وذلك من خلال برنامج Good Morning America، حيث رصدت كاميرات المصورين وصول ألبا وزوجته إلي ستوديوهات البرنامج، حيث تحدث البا عن الفيلم وكواليسه.
وكان إدريس ألبا شغل الرأي العام مؤخرا بعد تكهنات بتوليه تجسيد شخصية جيمس بوند ليكون أول ممثل أسمر البشرة يرشح لهذا الدور.
جدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25، يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الممثل العالمى إدريس ألبا يعلن إصابته بفيروس كورونا.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.