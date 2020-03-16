شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل الليثى يغنى الأغنية الدعائية لمسلسل ياسر جلال "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبى إسماعيل الليثى من تسجيل أغنية داخل أحداث مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهي من كلمات رضا المصرى، وألحان فارس فهمى، وتوزيع الموسيقي زيزو فاروق، ومن المقرر طرحها بالتزامن مع عرض العمل فى شهر رمضان المقبل، حسبما أكد الموزع زيزو فاروق لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى سجل إسماعيل الليثى أغنية جديدة "ديو" مع الفنانة فيفي عبده، يحمل اسم "يا هزة الأرض" من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقي حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

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مسلسل "الفتوة" بطوله ياسر جلال، بمشاركة مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق، وليلى أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.

النجم ياسر جلال يقدم من خلال المسلسل شخصية الفتوة قديما قبل مايقرب من 100 عام، وكيف كانت؟، حيث تستعرض الحلقات أوجه الحياة الاجتماعية خلال هذه الفترة من خلال شخصية الفتوة، والأفراد المحيطين بها، كما يتناول بعض الأحداث الأخرى بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

يذكر أن آخر أعمال المطرب إسماعيل الليثى أغنية "ياساتر ياساتر" داخل أحداث مسلسل زلزال التي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة النجم محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان.