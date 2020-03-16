كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 08:55 مساءً - بعد الهجوم الذي شنه ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة المصرية ” ياسمين عبد العزيز ” على الفنانة ” منى فاروق ” بسبب تدخلها في الأزمة التي قامت بينه وبين شقيقته ودفاعها عنها .
خرجت منى فاروق للرد على ذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” فكتبت : ” أنا منى فاروق .. حبيت بس اوصلك رسالة الأكونت المزيف اللي كتب عنك وقال على لساني كلام وانت رديت بكلام جارح في حقي ده أكونت غير حقيقي وأنا معنديش حساب على فيس بوك ” .
وتابعت قائلة : ” وأنا مليش علاقة بالموضوع ده .. وهذا للتوضيح فقط ” .
وعلى الجانب الآخر علق الفنان وائل عبد العزيز على ذلك مقدما اعتذارا لها عما بدر منه في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .
فقال : ” تمام وأنا آسف ولازم تبلغي عن أكونت الفيس بوك ده لإنه معروف ومتداول ما بين الناس ومعروف إنه بتاعك .. بكرر أسفي وأرجو من السادة الصحفيين المحترمين نشر إعتذاري ” .
كانت هذه تفاصيل خبر منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز : ” كلامك جارح في حقي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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