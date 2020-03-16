فنانة مصرية تستغيث من مطار المغرب : ” أنا محبوسة “

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 08:55 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” إيناس عز الدين ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا وجهت من خلاله نداء استغاثة بعد حبسها في مطار المغرب عقب إلغاء رحلة الطيران الخاصة بها ومواجهتها صعوبة في العودة إلى مصر .

فكتبت قائلة : ” أنا محبوسة بالمغرب بالمطار بدون أي إخطار .. اتلغى كل رحلات الطيران ومش عارفة ارجع مصر ومحبوسة في المغرب ومش عارفة أعمل أي حاجة وطيارتي كانت بعد ساعتين ” .

وبعد مرور فترة من الوقت عن نشرها لهذه الرسالة كتبت منشورا آخر كشفت من خلاله عن اقتراب انتهاء مشكلتها وإيجاد حل لعودتها إلى مصر .

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فقالت : ” أولا شكرا سعادة سفير مصر بالمغرب أشرف إبراهيم على موقفك حقيقي موقف مشرف فوق الوصف .. ثانيا شكرا كابتن محمد الشامي لاعب النادي الإسماعيلي على ذوقه وحسن أخلاقه وشكرا صديقي العزيز محمد علام ” .

وتابعت : ” كل الناس اللي كلموني وبعتولي سواء من مصر أو من المغرب أو من كل مكان إنتوا على راسي من فوق .. أنا خايفة انسى حد من كتر الناس اللي عرفوني إن الدنيا لسه بخير .. الحمد لله على حب الناس اللي ما يتقدرش بكنوز الدنيا و بيبان وقت الشدائد ” .