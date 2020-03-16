نقيب الممثلين: لن نوقف تصوير المسلسلات بسبب كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، إن نقابته لن تلجأ لإصدار قرار بوقف تصوير مسلسلات رمضان كإجراء احترازي للوقاية من الإصابة من فيروس كورونا.

وأوضح أن أغلب الأعمال على وشك الانتهاء من تصويرها كاملة إذ يتبقى من 10 إلى 15 يوم تصوير، والنقابة على تواصل مع صناع الدراما لمساعدتهم، مؤكدا أن موسم دراما رمضان مهم جدا لفناني مصر.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، بيانا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وجاء البيان كالتالى:

انطلاقا من قرارات مجلس الوزراء لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المتجدد والتي جاء في مقدمتها تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة.

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وتهيب نقابة المهن التمثيلية بالمنتجين لأشكال الدراما في الوسائط التكنولوجية (المسلسلات خاصة) القيام بالإجراءات الاحترازية التالية:

أولا: تأجيل مشاهد المجاميع الكبيرة قدر المستطاع لحين صدور إشعار رسمي بعبور مرحلة الخطر.

ثانيا: عدم السفر لمواقع التصوير البعيدة بأعداد كبيرة تلافيا لانتشار العدوى على نطاق واسع.

ثالثا: الالتزام بكافة الإجراءات الطبية الوقائية الصادرة من وزارة الصحة للأفراد مثل تعقيم الأيدي بالمطهرات الكحولية وشرب المياه على سبيل المثال لا الحصر.

رابعا: تعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.. حفظ الله مصر.