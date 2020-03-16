سارة نخلة توجه نصائح في الحب لمتابعيها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة السورية سارة نخلة عدة رسائل لمتابعيها حول العلاقات الزوجية وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

سارة نخلة، قالت في تدوينتها: “أحسن انتقام في الدنيا هو الانسحاب، مع أي حد كان غير جدير بالحب والثقة، ابعدي واحرميه من الضحكة الي كان بيضحكها معاكي، من الكتف الي كان بيسنده وقت ضعفه، سيبيله الذكريات و هي كفيلة تعرفه قيمتك حتى لو ما جاش يعترفلك انه مفتقدك بس هو بينه و بين نفسه عارف انه خسرك و بيحاول كل يوم يلاقي وحدة تشبهلك بس عمره ما هايعرف يعوضك عشان الحب الحقيقي في العمر مرة و صبرك عليه كان الف مرة”.

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وأضافت: “بس خلاص مافيش حاجة بتدوم، حتى مامته الي خلفته مش دايماله، امشي، يوم ما تلاقي انك ضحيتي كتير و اديتي فرص كتير بس ما تقدرتيش امشي، ربنا كبير أكبر مما تتخيلي و بيعوض عوض كبير بيخليكي كل يوم تقولي انا ايه الي كان بيجبرني اني استحمل الحاجات الكتير دي وتوقفي قدام نفسك تقوليلها كنا فاكرين ان الي راح كويس بس طلع كويس انه راح”.

وتابعت: “كل الي راحوا رجعوا بعد ما الأيام دارت بيهم بس لما رجعوا لاقونا حد تاني أقوى بكتير من الي كسروه زمان”.

وأشار بعض المتابعين أن سارة نخلة تقصد بذلك قصتها مع الفنان أحمد عبدالله محمود والخلافات التي دارت بينهما وبين والدته والتي وصلت لساحات المحاكم.