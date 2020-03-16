متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي متابعيها على “سناب شات” فيديو طالبت فيه وزارة التربية في دولة الكويت بإيجاد حل سريع يقضي بعودة الطلاب إلى المدارس. وقالت هيا وهي تمشط شعرها بأن على وزارة التربية والتعليم إعادة الطلبة إلى صفوفهم الدراسية بعد الاضطراب الذي سببه تواجدهم في المنزل. وظهر في الفيديو أولاد هيا وهم يضحكون ويحاولون مشاكسة أمهم بشد شعرها واللعب معها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – هيا الشعيبي تطالب “التربية” بإنقاذها من شقاوة أبنائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.