ريتشل وايز: حيل جيمس بوند لا تخدعني

متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت النجمة البريطانية ريتشل وايز أن أفضل قرار اتخذته في حياتها هو الارتباط بالعميل السري جيمس بوند أو دانييل كريج.

وقالت وايز إن الرجل مهما بلغت درجة دهائه لا يمكن أن يخدع زوجته، وأنها اكتشفت أن كريج في الحياة مسالم برئ يحب الحياة ومخلص عكس شخصيته في السينما، رغم طوفان المعجبات من حوله، ولذلك يزيد حبها له كل يوم.

من جانب آخر، اعتبرت النجمة البريطانية اقتناصها جائزتي غولدن غلوب وأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «البستاني المخلص» في عام 2006، أروع لحظات حياتها في السينما، معربة عن أملها في تكرار التجربة سواء لها أو لزوجها.

Advertisements

وقالت وايز إن ابنها وابنتها هما حافزاها للإجادة في السينما ومن أجلهما تحرص على التدقيق في أدوارها لكي تجعلهما فخورين بها على الدوام، منوهة بأنها تستشير زوجها في أدوارها وتستعين بخبرته الكبيرة في اتخاذ قراراتها.

وأشارت إلى أنها تحتفظ بعلاقة طيبة مع طليقها المخرج الأمريكي دارين أرنوفسكي من أجل ابنهما حتى ينشأ في أجواء هادئة بعيداً عن المشاحنات والقضايا والمؤامرات كما يفعل كثيرون من المطلقين، مضيفة أنها تحرص على أن تبعد أولادها عن الأضواء ليعيشا بصورة طبيعية.

في سياق متصل، انتهت وايز من تصوير دورها في فيلم الأرملة السوداء الذي يشاركها البطولة فيه سكارليت جوهانسون وناتاشا رومانوف.