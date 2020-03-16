نيللي كريم: رغم إصابة قدمي أنا على موعد مع “100 وش”

متابعة بتجــــــــرد: قالت الفنانة المصرية نيللي كريم إنها تستعد لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل “100 وش” للمخرجة كاملة أبوذكري، نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت نيللي في تصريحات صحفية لها أنها ستصور مشاهدها رغم إصابة قدمها، حيث سيتم تصوير مشاهد لا تظهر موضع الإصابة، وذلك لحين اكتمال شفائها بشكل نهائي.

وأشارت إلى أنها سقطت من دراجة بخارية رفقة شخصين أثناء تصوير أحد المشاهد الخارجية من مسلسلها.

ويشارك في بطولة “100 وش” آسر ياسين، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد عادل، علا رشدي، ودينا ماهر، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل.