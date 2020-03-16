أريانا غراندي: الزموا منازلكم ولا داعي لـ”يوغا الهيب هوب”

متابعة بتجـــــــــرد: نصحت المغنية والممثلة الأمريكية أريانا غراندي، 26 عاماً، جمهورها بعدم الاستخفاف بفيروس كورونا والبعد عن التجمعات والبقاء في المنزل، مؤكدة بلهجة ساخرة أن حصص اليوغا على إيقاع الهيب هوب لا داعي لها الآن.

وقالت عبر حسابها على تويتر “لا أزال أسمع من الناس عبارات تفاجئني مثل قولهم إن كورونا ليس مشكلة كبيرة، إذ يمكننا الخروج والتجمع والتواصل اجتماعياً، وهذا أمر صادم بالنسبة لي”، ناصحة جمهورها بعدم غض البصر عما يحدث جراء كورونا بل قراءة ومشاهدة ما يجري حولهم، لأن أخذ الأمور باستخفاف خطير وأناني.

وأكدت أن البعض يقول نحن شباب لن نمرض أو نتأثر بكورونا دون أن يعوا أن الأمر أكبر منهم، وأنهم قد يصيبون الآخرين خاصة الصغار وكبار السن بالعدوى، ما يعد استهتاراً بحياة الغير.

وأضافت بلهجة ساخرة وغاضبة في آن واحد “إن دروس وفصول اليوغا على إيقاع الهيب هوب يمكن أن تنتظر.. أعدكم بذلك”.

وأشارت في معرض تعليقها على أحد المتابعين بأن لديها ثروة تقدر بـ50 مليون دولار، فلا حاجة لها للعمل حالياً خلافاً للآخرين، فقالت غراندي “أعلم أنك وغيرك مضطرون للعمل، لكن في المقابل يجب على الحكومات دعم الناس بخطط مالية للبقاء في المنزل انسجاماً مع حالة الطوارئ الدولية في مواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره”.