زاهي وهبي: فيروس الكورونا ليس مزحة ورابعة الزيات تفاجئه على الهواء مباشرةً

حلّ الإعلامي والشاعر اللبناني زاهي وهبي ضيفاً على برنامج “سهرة عمر” الذي يُعرض على تلفزيون لبنان مساء السبت ويُقدّمه شادي ريشا.

زاهي أكّد أن فيروس الكورونا ليس مزحة داعياً الشعب اللبناني لعدم التعاطي مع الأمر باستخفاف كما هو الحال في أغلب المواضيع والإلتزام بإجراءات الوقاية والحماية منعاً لتفشّي الوباء.

ووصف دور الأدب والفن بالذاكرة التي تحفظ تاريخ الشعوب وتضحيات الجرحى ودماء الشهداء الذين يقدّمون أغلى ما يملكون من أجل بقاء الوطن والأرض.

وشدّد على أنّ الفن غير التجاري مثل أعمال فيروز ونصري شمس الدين ووديع الصافي وغيرهم من العمالقة يعيش عبر الزمن وهذا النوع من الفن يصنع صورة وحضارة البلد.

وعن اليأس الذي يتملّك معظم الناس من الوضع الحالي، قال زاهي بأنّ الحكومات العربيّة لم تصنع أوطاناً لائقة بالشباب لكن لا يجب أن يكون ذلك إلا مبرّراً للمزيد من الأمل بطرح أفكارهم الجديدة والبقاء على نضارة أعمارهم.

وكشف بأنّ الجيل السابق ارتكب الكثير من الأخطاء وتحمّل ظلماً كبيراً من أجل قضايا مصيرية محفّزاً جيل الشباب على التمسّك برؤيتهم للبلد والتحلي بالإرادة والصبر من أجل تحقيقها خطوة تلوى الأخرى وليس دفعة واحدة.

وأشاد زاهي بطلاب المدارس والجامعات الذين شاركوا في المظاهرات الأخيرة في لبنان والوعي الذي تفوّقوا من خلاله على السياسيين متمنّياً أن لا يتلوث ذلك بالخطابات الطائفيّة.

وعن الإختلاف بين الإعلام المرئي والمكتوب الذي تنقّل بينهما قال زاهي أنّ الكلمة هي الأساس في هذا الأمر، وطالما أنّ الفرد على اختلاف اختصاصاته يملك المعرفة والثقافة الكافية فإنّ عمره المهني سيكون أطول.

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ومن خلال موقعه المؤثر في المجتمع أكّد أنّ لحظات الكآبة والإحباط التي يمرّ بها الإنسان لا يجب أن ينشرها للآخرين بل عليه أنّ يستمرّ في ضخ الطاقة الإيجابيّة لأنّ طريق النجاح يتخلله محطات فشل ولولا الأمل لغاب العمل.

وأشار إلى أنّ هذه البلاد التي تمرّ بالصعوبات والمشاكل ستخرج من هذه الأزمات أقوى يوماً بعد يوم والدليل أنّ الأحداث في لبنان عندما تصل لحافة الإنفجار يعود الشعب ويضبط الأمور خوفاً من انزلاقها.

وعن تعامله مع آل نعمة فعبّر عن سعادته بوجود أفراد مثلهم في المجتمع يملكون القدرات والثقافة الموسيقية ولا زالوا يؤمنون بلبنان على الرغم من قدرتهم على الخروج منه وهذا مصدر أمل جديد.

الفنانة ليال نعمة بدورها قالت في مداخلة هاتفيّة أنّ التعاون مع زاهي شرف كبير لها لأنّ القصائد التي يكتبها تُشبهه من ناحية الثقافة والحرية وهو يقف إلى جانب المظلومين كما يصف الجمال في أعماله.

وأكّدت ليال أنّ الأعمال العديدة التي جمعتها مع زاهي ستبقى مستمرّة حيث يتم التحضير لأعمال جديدة بتوقيعه، فيما كشف زاهي أنّ الصوت الحقيقي والصادق يستطيع إيصال قصائده لقلب الجمهور وخلق أبعاد أخرى لها.

وكشف أنّ الفنانة أميمة الخليل ستعيد غناء قصيدة الأم التي كتبها وغنّاها الفنان أحمد قعبور قبل عشرين عامًا، وأشار إلى أنّ فنان شاب يدعى أحمد خير قام بتلحين القصيدة وسيقدّمها مع الخليل، على أمل أن تعرض قبل عيد الأم. بدورها أميمة عبّرت عن سعادتها وفخرها بغناء قصيدة زهبي في مداخلة هاتفية لها خلال الحلقة.

كما فاجأت الإعلامية رابعة الزيات زوجها زاهي بمداخلة هاتفية لها خلال الحلقة، وأكدت أنّه أب حنون جدًا وترى فيه جانب من الأمومة نظرًا لعاطفته الكبيرة مع عائلته.