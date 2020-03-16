إليك الصيحة التي تعشقها عارضات الأزياء للظهور بها أمام الكاميرا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد البدلات من أبرز الصيحات التي اكتسحت عالم الموضة في المواسم الأخيرة، فهي تتمتع بجاذبية وأناقة لا يمكن إنكارها، وفي كل موسم يتم تقديم نمط جديد من البدلة كالبدلات الواسعة والمترهلة، وبدلات الشورت، وبدلات التوكسيدو، وسنستمر في رؤية المزيد خلال العام الحالي.

ومن المؤكد أن المطلعين على الموضة وعشاقها كانوا وراء شعبية هذه الصيحة، مما جعلها من أبرز الاتجاهات الأكثر تصويرا في شوارع عواصم الموضة العالمية، وبطبيعة الحال انضمت العديد من العارضات إلى قائمة المؤيدين لهذه الصيحة.

حيث رصدت كل من جيجي حديد، كايا جربر، هايلي بيبر، بالوما إلسيسر وجوردان دان مؤخرا وهن يرتدين هذه الصيحة في كل مكان من شوارع باريس إلى المطار، وهو دليل على أن الاتجاه الجذاب هو شائع للغاية في صفوف المشاهير خارج السجادة الحمراء.

وقد اعتمدت العارضات هذه الصيحة كل بطريقتها الخاصة لجعلها تبدو عصرية ورائعة، سواء بتنسيقها مع بوتات عالية فوق الركبة أو بتنسيقها مع قمصان التيشرت الغرافيكية.

إذا كنت أنت أيضا مهتمة بهذه الصيحة وتبحثين عن مصدر إلهام لكيفية ارتدائها، اكتشفي معنا أبرز طرق تنسيقها مع الإكسسوارات والقطع الأساسية على خطى أشهر العارضات:

جيجي حديد

ابحثي عن حيل تنسيق رائعة لجعل بدلتك الكلاسيكية تبدو عصرية وأنيقة، كما فعلت جيجي حديد حيث نسقت بدلة بنطلون في ظل الأزرق الداكن مع قميص تيشرت أبيض وزوج من بوت الكاحل الجلدي الأسود وحقيبة كلاتش على شكل ظرف، كما يمكنك استبدال البوت بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء لإطلالة رياضية كاجوال.

هايلي بيبر

إذا كنت لا تحبين بدلة البنطلون يمكنك تجربة بدلة التنورة مثل العارضة هايلي بيبر، والتي نسقتها مع حقيبة يد عصرية من بوتيغا فينيتا وزوج من أحذية البوت فوق الركبة، للحصول على الإطلالة الانتقالية المثالية لموسم الربيع.

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كايا جربر

للحصول على مظهر كاجوال بالبدلة، ما عليك سوى النظر إلى إطلالة العارضة كايا جربر التي ارتدت بدلة من قماش الدنيم مكونة من سترة بلايزر طويلة وبنطلون جينز مطابق بقصة واسعة مع قميص تيشيرت أبيض وأحذية بوت الكاحل الجلدية.

بالوما إلسيزر

من المؤكد أن اللون الأخضر هو من أبرز الألوان الشائعة حاليا، وهو اللون الذي تعشقه العارضة بالوما إلسيزر حيث اختارت بدلة بلون الأخضر الكاكي من سالفاتور فيراغامو بسترة بلايزر ذات أزرار مزدوجة مربوطة بحزام جانبي، وأنهت إطلالتها البسيطة بحقيبة يد دائرية مميزة.

جوردان دان

تعتبر البدلات المقلمة من أحدث اتجاهات البدلات الشائعة خلال عام 2020، ويمكنك تنسيقها مع قطع بسيطة وأحذية رياضية أو مع قطع جريئة كما فعلت العارضة جوردان دان التي نسقتها مع توب وزوج من الكعب العالي في ظل الأخضر الليموني الفاقع.